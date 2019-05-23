"Зарядье" и "Сокольники" организуют уроки спортивных танцев для москвичей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московские парки "Зарядье" и "Сокольники" откроют летнюю программу по обучению желающих буги-вуги и акробатическому рок-н-роллу. Дважды в неделю с 26 мая по 31 августа в этих парках будут проводиться бесплатные двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Гости парков смогут не только освоить движения буги-вуги и акробатического рок-н-ролла под руководством профессиональных танцоров, но и увидеть выступления именитых мастеров.

"Вести танцевальные мастер-классы будут опытные тренеры, а также спортсмены - чемпионы России, Европы и мира. Никаких специальных навыков для того, чтобы попасть на занятие, не требуется", - приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы "Зарядья".

Танцевальный сезон откроется в "Сокольниках" 26 мая, в этот день на центральной аллее парка у эстрады "Ротонда" пройдут выступления танцевальных коллективов Москвы, для посетителей организуют конкурсы и розыгрыши призов. В "Зарядье" танцевальная площадка откроется 7 июня, занятия по акробатическому рок-н-роллу там проведут заслуженные мастера спорта России, единственные действующие пятикратные чемпионы мира Иван Юдин и Ольга Сбитнева.

Предварительной регистрации на занятия не требуется, одновременно в каждом мастер-классе смогут принимать участие более 200 человек.