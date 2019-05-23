Виртуальный оператор департамента транспорта Москвы принял более 1 тыс. звонков

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Виртуальный оператор в контактном центре департамента транспорта Москвы принял более тыячи звонков по поводу эвакуации автомобиля в мае. Об этом в четверг сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Уже месяц виртуальный оператор работает на горячей линии "Московский транспорт" в пилотном режиме. Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле <...> С виртуальным оператором уже поговорили более тысячи человек - это около 10% от общего числа звонков по поводу эвакуации автомобиля, которые поступили за этот месяц", - приводятся на портале слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

Предполагается, что со временем виртуальный оператор сможет обрабатывать до 100% звонков, связанных с эвакуацией автомобиля. При этом сложные вопросы москвичи по-прежнему смогут обсудить с человеком, подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что по статистике столичного департамента информационных технологий, робот помогает москвичам в два раза оперативнее, чем обычный сотрудник.