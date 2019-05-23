Реконструкторы из 14 стран примут участие в фестивале "Времена и эпохи" в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более 30 исторических эпох будет воссоздано реконструкторами из разных стран мира в рамках фестиваля "Времена и эпохи", который пройдет в Москве с 7 по 16 июня, сообщает в четверг пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В этом году участниками праздника станут тысячи энтузиастов реконструкции из 14 стран: России, Италии, Великобритании, Турции, Франции и других. На 43 площадках в разных районах столицы они воссоздадут более трех десятков исторических эпох, проведут рыцарские турниры, интересные и познавательные экскурсии и многое другое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские экспозиции в городе покажут различные эпохи от Античности до советского времени, а парковые - Средневековье. В частности, на Тверском бульваре можно будет увидеть Османскую империю XVI-XVII веков, там появится дворец богатого паши. А на участке от Покровского бульвара, 18 до Яузского бульвара будут представлены картины повседневной жизни Московии конца XVI века. Посетителям площадки покажут сцены чеканки денег в монетном дворе и казни на лобном месте периода правления Ивана Грозного.

На Гоголевском бульваре реконструкторы воссоздадут атмосферу Первой Мировой войны, "солдаты" расскажут гостям фронтовые истории, покажут, как готовили горячую еду на передовой, обучат пользоваться радиотелеграфом и приемам штыкового боя.

"Одно из самых ярких и ожидаемых событий фестиваля - Турнир святого Георгия, крупнейший в мире международный рыцарский турнир, точно и в деталях воссоздающий мир Средневековья - пройдет с 12 по 16 июня в музее-заповеднике Коломенское. В нем примут участие рыцари из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады", - добавили в пресс-службе.