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Набережная Шитова на востоке Москвы станет пешеходной к концу лета

Для жителей сохранят возможность подъезжать к своим домам

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Набережная Шитова в Восточном административном округе (ВАО) Москвы будет благоустроена и сделана пешеходной к концу лета. Об этом сообщается в четверг в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"К концу лета - плюс еще две пешеходные зоны, в центре - на Школьной и в ВАО на набережной Шитова - о ней просили местные жители. Детские площадки, беговые дорожки, стелы навигации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на прилегающих улицах в два раза расширят тротуары. Для местных жителей будет сохранена возможность подъезжать к своим домам.

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