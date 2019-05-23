Набережная Шитова на востоке Москвы станет пешеходной к концу лета

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Набережная Шитова в Восточном административном округе (ВАО) Москвы будет благоустроена и сделана пешеходной к концу лета. Об этом сообщается в четверг в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

К концу лета появятся ещё две пешеходные зоны, в центре - на Школьной и в ВАО на наб. Шитова - о ней просили местные жители. Детские площадки, беговые дорожки, стелы навигации. На прилегающих улицах в два раза расширят тротуары. Жители подъезжать к своим домам смогут по-прежнему pic.twitter.com/wuXsGQvm5R

"К концу лета - плюс еще две пешеходные зоны, в центре - на Школьной и в ВАО на набережной Шитова - о ней просили местные жители. Детские площадки, беговые дорожки, стелы навигации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на прилегающих улицах в два раза расширят тротуары. Для местных жителей будет сохранена возможность подъезжать к своим домам.