Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Уровень загруженности дорог в Москве достиг восьми баллов к 13:50 мск в четверг, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее загруженными трассами в городе стал центр, а также юго-западные и западные участки МКАД и Третьего транспортного кольца.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Погода", дождевой фронт охватил часть Москвы с севера в сторону центра примерно с 12:00 мск. По прогнозам сервиса, осадки масштабно не накроют столицу, но в ряде районов дождь будет идти вплоть до 15:30 мск.

Столичный Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом из-за непогоды. "На некоторые районы Москвы сегодня обрушится гроза с сильным ветром. Не теряйте бдительности на дороге. Не паркуйтесь под рекламой и деревьями. А увидите последствия стихии в виде упавших знаков или неработающих светофоров, позвоните 3210", - сообщается в аккаунте учреждения в Twitter.