Власти Москвы передали в аренду метро участок под ТПУ "Авиамоторная"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы предоставила в аренду ГУП "Московский метрополитен" участок, на котором будет создан транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Авиамоторная". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

Как сообщалось, в состав ТПУ "Авиамоторная" войдут одноименные станции Калининской и Большой кольцевой линий метро, ж/д платформа "Новая" Казанского и Рязанского направлений МЖД, а также остановки городского транспорта. Проект планировки территории ТПУ был в декабре прошлого года утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП "Московский метрополитен" земельного участка площадью 1,03 га для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла "Авиамоторная". Департамент городского имущества города Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения, что позволит ГУП "Московский метрополитен" осуществить строительство объектов метрополитена, в том числе - станции метрополитена "Авиамоторная", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, слова которого приводит пресс-служба, строительство ТПУ "Авиамоторная" позволит улучшить транспортное обслуживание таких районов Москвы как Марьина роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная гора, Лефортово, а также периферийных районов Некрасовка и Косино-Ухтомский. Также это поможет уменьшить нагрузку на перегруженные линии метро.

О развитии ТПУ в Москве

Транспортно-пересадочный узел - это общественное пространство, которое объединяет различные виды транспорта: метро, железную дорогу, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный городской транспорт, а также обеспечивает район необходимой социальной инфраструктурой. В состав транспортных "хабов" зачастую входят жилые площади, а также торгово-развлекательные комплексы, коммерческие объекты.

Программа комплексного развития системы ТПУ до 2025 года предусматривает строительство узлов как за счет московских властей, так и денежных средств от частных инвесторов. Как отмечали ранее в Стройкомплексе Москвы, в планах городских властей предусмотрено возведение 153 капитальных объектов такого рода. Крупным транспортным узлам в Москве отводится роль драйверов для развития окружающих их городских территорий.