В Москве организовано более тысячи прививочных пунктов для животных с начала года

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Более тысячи прививочных пунктов для животных организовано в Москве с начала года. Об этом в четверг сообщил журналистам председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

"В Москве ежегодно вакцинируется против бешенства около полумиллиона собак и кошек, а также сельскохозяйственных животных и животных, участвующих в спортивных и культурных массовых мероприятиях, отметил собеседник агентства. С начала 2019 года организовано 1,2 тыс. прививочных пунктов, на которых привито около 50 тыс. животных", - сказал он.

В апреле 2019 года проведена весенняя раскладка пероральной вакцины для иммунизации диких плотоядных животных (18,5 тыс. доз) на особо охраняемых природных и зеленых территориях города Москвы.

Он также добавил, что с начала года в Москве зарегистрировано менее десяти случаев бешенства диких и домашних животных - четыре случая у диких животных, два случая у кошек. Основная причина возникновения очагов бешенства - циркуляция вируса бешенства среди диких плотоядных животных и передача вируса невакцинированным домашним животным - собакам и кошкам. В 2018 году в Москве зарегистрировано восемь случаев бешенства, семь из которых у кошек и собак, один у лисицы.

По словам Сауткина, среди владельцев животных растет востребованность услуг неотложной ветеринарной помощи. За последние два года популярность услуги возросла в 2,5 раза. Автомобили ветеринарной помощи оснащены современным оборудованием, в том числе для проведения ЭКГ, исследования крови, которые позволяют в кратчайшие сроки оценить здоровье животного и оказать первую экстренную помощь.

В 2018 году служба ветеринарной помощи осуществила более 3 тыс. выездов для оказания помощи животным. С начала 2019 года зарегистрировано более 1,3 тыс. вызовов. Наиболее востребованы у москвичей услуги по вакцинации, кастрации, стерилизации и чипированию животных.