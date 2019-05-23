Число рабочих мест в Новой Москве выросло в 2,5 раза за семь лет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число рабочих мест на территории Новой Москвы за семь лет увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 2012 году на территориях, вошедших в состав Москвы, было около 94 тыс. рабочих мест. За семь лет, прошедших с момента расширения территории города, это число выросло в 2,5 раза - до 236 тыс.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 40 тыс. рабочих мест было создано в сфере потребительского рынка, еще 25,2 тыс. - в строительстве, 21,5 тыс. - на транспорте, в логистике, в сфере связи и информационных технологий. Еще около 12 тыс. новых мест появилось в области финансов и управления недвижимостью, 10,6 тыс. - в социальной сфере и госуправлении, еще 21,2 тыс. мест - на территории центра "Сколково".

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, слова которого приводятся в сообщении, в течение ближайших пяти лет планируется увеличить количество рабочих мест в Новой Москве в четыре раза по сравнению с 2012 годом.