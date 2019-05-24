Неизвестный украл более 4 млн рублей из торгового центра на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Злоумышленник украл более 4 млн рублей из торгового центра на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Преступление было совершено на территории ТЦ, расположенного по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 3. Неизвестный повредил крепежные элементы, проник в павильон № 190, расположенный в пятом ряду торгового центра, откуда похитил сейф, в котором находились 3 млн 726 тыс. рублей, €450 евро, $4150. Материальный ущерб составил около 4 млн 26 тыс. 213 рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").