Более 19 тыс. кустарников высадили в Москве весной 2019 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 19 тыс. кустарников высажено весной 2019 года на улицах Москвы, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"В столице высадили более 19 тыс. кустарников. Они появились на улицах, благоустроенных в 2018 году. Зеленые насаждения появились на площади перед станцией метро "Улица 1905 года", в переулках Китай-города, а также перед главным входом на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Перед станцией метро "Улица 1905 года" появилось около 7,4 тыс. кустарников, это самое большое количество из трех точек. Среди растений есть три вида японской спиреи, два вида кизильника и дерена, ирга, девичий виноград и стефанандра надрезаннолистная.

По данным пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы, больше всего разных видов кустарников специалисты посадили в переулках Лучникове, Малом Златоустинском, Армянском и Кривоколенном в районе Китай-города. Там появились сосна горная, можжевельник, спирея, сирень, кизильник, дерен, пузыреплодник, калина, боярышник, чубушник и гортензию.

Более 800 растений появились у входа в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта, среди них боярышник, клен, спирея, девичий виноград, яблони и розы.