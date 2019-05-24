Специальная комиссия выяснит причину сбоя поездов в пятницу утром на МЦК

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Железнодорожники создали специальную комиссию, которая установит причину сбоя в движении поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце в пятницу утром. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Незапланированная стоянка была непродолжительной - 17 мин. Информация о якобы получасовой остановке не соответствует действительности. Специальная комиссия железнодорожников выясняет причину приостановки движения "Ласточек" на МЦК против часовой стрелки сегодня утром", - говорится в сообщении.

После сбоя "Ласточки" следовали с увеличенным интервалом некоторое время, к настоящему моменту движение восстановлено в обычном режиме. В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства пассажирам.