Библиотека в павильоне МЦД в Москве закрылась после работы в тестовом режиме

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пункт выдачи книг в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), который расположен у Киевского вокзала в Москве, закрылся по завершении тестового режима. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Мобильный пункт книговыдачи в павильоне МЦД был открыт в тестовом режиме и 23 мая завершает свою работу. После его закрытия сдать и получить новые книги можно будет в главном здании библиотеки им. Н. А. Некрасова или в других пунктах книговыдачи", - говорится в сообщении.

Библиотека в павильоне открылась в 20-х числах апреля и проработала месяц. В ней можно было взять книги Джоан Роулинг, Иосифа Бродского, Владимира Набокова, Федора Достоевского, Германа Гессе и других. Самыми популярными изданиями стали "Фантастические твари, и где они обитают" Роулинг, "Конец прекрасной эпохи" Бродского и роман норвежского писателя Ю Несбе "Призрак".

По словам начальника управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрея Акимова, точку выдачи книг в павильоне МЦД посетили за месяц более 750 человек, из них более 150 взяли издания на дом.

Транспортный проект Московских центральных диаметров начат в 2018 году. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны идти из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. Так, МЦД-1 - "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 - "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года. Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.