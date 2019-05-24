Московские чиновники проконсультируют участников предпринимательского форума

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Участники Московского предпринимательского форума смогут напрямую пообщаться со столичными чиновниками на площадке "Открытой Москвы". Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Двадцать седьмого мая в рамках Московского предпринимательского форума, который пройдет в "ВТБ-Арене", будет работать специальная площадка "Открытая Москва", - говорится в сообщении. - Участники форума смогут напрямую обсудить вопросы бизнеса и развития предпринимательства с представителями правительства Москвы и руководителями профильных столичных организаций".

Консультировать предпринимателей будут руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков, гендиректор Московского экспортного центра (МЭЦ) Кирилл Ильичев и другие столичные чиновники.

"Открытая Москва" - новый сервис в рамках форума, который позволит предпринимателям задать самые актуальные вопросы и получить поддержку от представителей правительства Москвы", - приводятся в сообщении слова Фурсина.