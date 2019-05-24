Движение ограничат на западе Москвы с 25 по 27 мая из-за реконструкции участка метро

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат на западе Москвы с 25 по 27 мая из-за реконструкции участка Филевской линии метро. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Юрий Валинуров.

"С 25 мая до 04:30 27 мая в связи реконструкцией Филевской линии метро будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улице Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала", - сказал Валинуров.

Для удобства пассажиров на время закрытия участка между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ1 с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", а также автобусы КМ2 - по маршруту между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи.

Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в навигационные ресурсы. Для приоритетного движения общественного транспорта будет также введен запрет на остановку и стоянку на участке Украинского бульвара, улицы Барклая, набережной Тараса Шевченко.

"Обращаем внимание водителей, что правые повороты с Большой Дорогомиловской улицы на 2-й Брянский переулок и на площадь Киевского вокзала будут запрещены. Проехать на 2-й Брянский переулок можно с улицы Киевская и с Большой Дорогомиловской улицы при движении в область, а повернуть на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной", - добавил Валинуров.

Проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.

Филевская линия - одна из старейших в московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты около 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна специально планируются на выходные дни, чтобы затронуть минимальное количество пассажиров.