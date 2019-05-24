Курильщики смогут проверить легкие в ходе акции в московских МФЦ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Приуроченная ко Всемирному дню без табака акция стартовала в московских центрах госуслуг "Мои Документы". Курильщики смогут получить консультации по профилактике табачной зависимости и определить концентрацию оксида углерода в выдохе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"С 24 по 31 мая департамент проводит масштабную акцию, приуроченную к Всемирному дню без табака. Получить консультации по профилактике табачной зависимости и определить концентрацию оксида углерода в выдохе можно будет 31 мая в 11 центрах госуслуг "Мои Документы" с 8:00 до 20:00", - сказал сотрудник пресс-службы.

В ходе акции москвичи смогут посетить тематические лекции о вреде табака и получить консультации специалистов. В частности, во флагманском офисе Центрального административного округа Москвы в ТРЦ "Афимолл Сити" в этот день, с 10:00 до 16:00, всех желающих бросить курить проконсультируют психиатр-нарколог и психолог. Там же в 11:00 пройдет лекция "Профилактика табакокурения и никотиновой зависимости". Всего в масштабной акции примут участие 126 столичных докторов, среди которых специалисты по медицинской профилактике и врачи-наркологи.

С 29 по 31 мая в Гостином дворе проходит Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России", там все желающие также смогут пройти скрининг-обследование на определение концентрации оксида углерода в выдохе и количества кислорода в крови. В рамках форума 31 мая состоится интеллектуальная игра о вреде зависимостей и лекция главного внештатного специалист-нарколога департамента здравоохранения города Москвы Евгения Брюна.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая.