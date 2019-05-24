Пятилетний самец редкого гривистого волка поселился в Московском зоопарке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пятилетнего краснокнижного гривистого волка Фалькао из берлинского зоопарка перевезли в Москву в рамках европейской программы по сохранению популяции, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

Волк составил пару с трехгодовалой волчицей Эмилией, которая содержится в Московском зоопарке с 2017 года.

"Мы очень рады, что удалось сформировать пару редких гривистых волков. Обычно в природе они, в отличие от большинства представителей семейства псовых, ведут одиночный образ жизни. Каждый хищник занимает свою территорию, которую тщательно защищает от непрошеных гостей. Тем не менее во многих современных зоопарках гривистые волки нередко содержатся именно парами", - цитирует портал директора зоопарка Светлану Акулову.

Она добавила, что в зоопарке ожидают в скором времени получить потомство от этой пары гривистых волков.

Гривистые волки занесены в Международную красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Для их сохранения создана европейская программа по сохранению популяции гривистых волков в неволе.