Аукцион определил инвестора, который отреставрирует доходный дом в Хамовниках в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Победителем городского аукциона на право аренды по льготной ставке доходного дома С. С. Цемержинской XIX века в Кропоткинском переулке в столичных Хамовниках стала компания "Галакс траст". Она должна будет привести здание в порядок, после чего будет переведена на ставку 1 рубль за 1 кв. м в год, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.

"Пять потенциальных инвесторов боролись за возможность арендовать объект культурного наследия "Доходный дом XIX века" в Хамовниках сроком на 49 лет. Теперь победителю торгов предстоит провести на объекте ремонтно-реставрационные работы в срок до трех лет и шести месяцев. После этого ставка аренды лота будет составлять 1 рубль за 1 кв. м в год", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

Он отметил, что компания "Галакс траст" победила с превышением стартовой цены в восемь раз. Итоговая стоимость годовой аренды доходного дома в Хамовниках составила более 26,5 млн рублей. Компания-победитель входит в инвестиционно-строительный холдинг и рассматривает сделку с городом как перспективный инвестиционный проект. Целевое использование здания будет определено в ближайшее время.

Доходный дом Цемержинской построен в 1871 году и представляет собой двухэтажное здание. По данным мэрии, долгое время он находился в запустении, однако в его интерьерах и во внешнем облике сохранились исконные декоративные элементы: паркет, печи, декоративное убранство, частично - старинные лестницы. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.