Фейерверки в честь Дня пограничника в Москве запустят на трех площадках

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. фейерверочных выстрелов произведут в честь Дня пограничника в Москве 28 мая на трех площадках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа, распространенном в пятницу.

"Салютные установки калибров 195, 125 и 105 мм будут размещены на трех площадках: в Парке Победы на Поклонной горе, в парке ВДНХ и Измайловском парке. Они произведут более 3,5 тыс. фейерверочных выстрелов", - говорится в пресс-релизе.

Фейерверк начнется в 22:00 мск и продлится 10 мин. Всего планируется применить свыше 45 видов фейерверочных изделий. В результате в небе раскроются купола 400 цветов и оттенков на высоте порядка 350 м.

Салют даст отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.