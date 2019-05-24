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Московских водителей предупредили о загруженности дорог после 15:00

Дороги станут свободнее после 21:00

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Магистрали, ведущие из центра города за его пределы, будут загружены в пятницу уже с 15:00. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения в Twitter.

"В Москве снова сложно: сегодня пятница, вылетные трассы на выездах за город будут загружены уже после 15 часов. Дорожные работы по всему городу, в том числе, в центре и на ТТК, локальные ограничения из-за официальных мероприятий", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что свободнее на столичных дорогах станет после 21:00.

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