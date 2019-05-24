Собянин открыл Центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл Центр славянской письменности "Слово", который разместился на ВДНХ в павильоне "Земледелие". Открытие приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.

"Сегодня мы открываем еще один музей на ВДНХ, десятый по счету. Музей очень необычный, посвященный букве, слову, кириллице, началу письменности в России. Была задача - сделать его не только полезным, но и интересным. Благодарю коллег, которые занимались этой работой: специалистов, ученых, патриархию", - сказал мэр на открытии центра.

По его словам, еще несколько лет назад павильон "Земледелие" находился в аварийном состоянии и был непригодным для посещения.

Посетители центра "Слово" смогут не только познакомиться с экспозицией, посвященной истории, настоящему и будущему славянской письменности, но и принять участие в мастер-классах и образовательных программах.

"Центр "Слово" является еще одним ярким примером возрождения исторического павильона на ВДНХ и частью ее музейного города, который насчитывает уже более десятка музеев - исторических, космических, культурных. В наших планах - создание Музея хлеба, Музея атомной энергии, Российского олимпийского музея и других музеев. Главная выставка страны станет крупнейшим музейным центром Москвы и России", - добавил Собянин.

О центре "Слово"

Центр славянской письменности "Слово" создан в отреставрированном павильоне № 58, где многие годы размещалась экспозиция "Земледелие", а до этого - "Украинская ССР". Как сообщили в пресс-службе мэрии Москвы, наряду с реставраторами над созданием центра трудились ученые и эксперты различных областей - от древнерусской литературы до русского фольклора, привлекались художники-шрифтовики и многие другие специалисты.

Выставочное пространство - более 1 тыс. кв. м - состоит из нескольких тематических частей. Первая часть экспозиции рассказывает о возникновении и развитии письменности от древности до наших дней. Вторая - о том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества. Третья часть посвящена истории и будущему букв.

Выставка содержит многоуровневую настенную инфографику, арт-объекты. Все желающие могут посмотреть видеофрагменты тематических спектаклей, кинофильмов и историческую хронику.

Центр "Слово" будет проводить образовательные программы, мастер-классы, дискуссии, связанные с историей письменности, литературы и искусства. Главной площадкой для этого станет кинозал-лекторий.