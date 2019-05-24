Карликового бегемота Ксюшу выпустили в открытый вольер в Московском зоопарке

"Сегодня самка карликового бегемота по имени Ксюша впервые за год отправилась гулять в открытый вольер. Всю зиму она провела в закрытом помещении, куда посетители не имеют доступа. Благодаря теплой погоде выпустить бегемота на прогулку удалось раньше запланированного срока <...> Гости зоопарка могут уже сегодня понаблюдать за очаровательной бегемотицей в вольере, расположенном на новой территории около павильона "Копытные Африки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ксюша сейчас исследует свой вольер и уже успела несколько раз искупаться. За зиму ее вес увеличился до 212 кг, и она продолжает расти. Причем, взвешивание - это неотъемлемая часть тренинга, который специалисты ежедневно проводят с бегемотом. В него также входит осмотр копыт, переход из одного вольера в другой и выполнение других несложных просьб зоологов.

"Ксюша охотно выполняет все задачи, однако, если у нее не слишком хорошее настроение, то она будет упрямиться и всем своим видом выражать протест", - говорится в сообщении.

Карликовый бегемот Ксюша приехала в Московский зоопарк в 2017 году из Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции этого вида в неволе. Встретить карликовых бегемотов можно исключительно на территории Западной Африки. Из-за уничтожения естественной для этих животных среды обитания и кормовых угодий их численность в природе сокращается. Карликовый бегемот занесен в Международную Красную книгу как уязвимый вид.

"Эти животные очень пугливы и осторожны, однако, в отличие от своих природных сородичей, Ксюша куда более спокойна, а порой даже невозмутима. Она нисколько не боится посетителей и благосклонно позволяет им как следует рассмотреть себя и сфотографировать", - говорится в сообщении зоопарка.

График дня карликового бегемота

Распорядок дня у Ксюши отличается от того, который свойственен для ее диких сородичей: она завтракает между 9 и 10 часами утра, затем отправляется на прогулку, а с 12:00 до 14:00 дремлет. После обеда, состоящего из свежих овощей, ивовых веток, сена, фруктов и специальных комбикормов, бегемотица любит купаться и бродить по вольеру. Если погода портится, она уходит в теплое внутреннее помещение. Бегемоты очень чувствительны к перепадам температуры, поэтому осень и зиму Ксюша проводит в помещении, где поддерживается оптимальная температура и влажность.