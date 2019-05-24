Доступ к платным парковкам ограничат в выходные около станций Филевской линии метро Москвы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Доступ к платным парковкам в районе станций Филевской линии московского метро ограничат 25-27 мая в связи с закрытием участка линии на ремонт. Об этом сообщается в пятницу на сайте "Московского паркинга".

"В связи с временным закрытием станций Филевской линии метро с 25 мая до 04:30 27 мая 2019 года в районах Филевский парк и Дорогомилово будут действовать ограничения дорожного движения <…> Обращаем ваше внимание, что доступ к ряду платных парковочных мест также будет ограничен из-за изменения схемы движения", - говорится в сообщении.

Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют для ремонта в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. В эти дни для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", и "Пионерская", а станции "Киевская" и "Кунцевская" будут работать с ограничениями. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 27 мая, в 05:30.