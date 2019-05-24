Московских водителей призвали быть осторожнее из-за начала школьных каникул

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Столичных автомобилистов призвали быть более аккуратными на дорогах и во время парковки в связи с началом летних каникул в школах. Об этом сообщается в пятницу на сайте "Московского паркинга".

"Во многих учебных заведениях начинаются школьные каникулы, поэтому на улицах города ожидается большое количество детей. ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" просит автомобилистов быть осторожнее на дорогах и при парковке, а также оставлять машины только в разрешенных для этого местах. Неправильно припаркованный автомобиль может создать угрозу безопасности для пешеходов, в том числе детей", - говорится в сообщении.

Водителей попросили не парковать автомобили под запрещающими знаками, на тротуарах, вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Кроме того, автовладельцам рекомендовали быть внимательными при передвижении по городу в связи с увеличением на дорогах количества мотоциклистов в летний период.