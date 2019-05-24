В московском метро в выходные закроют 9 станций

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Девять станций Филевской и Таганско-Краснопресненской линий Московского метрополитена закроют в предстоящие выходные, 25 и 26 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Станции Таганско-Краснопресненской линии "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты для пассажиров 25 мая. "Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии. Поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Выхино". В oбычном режиме станции возобновят работу в 05:30 утра воскресенья, 26 мая", - говорится в сообщении.

На время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатными компенсационными автобусами КМ. Они будут курсировать между станциями "Выхино" и "Котельники" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино". На линии задействуют около 100 автобусов, интервал движения составит менее минуты. Компенсационный маршрут будет работать с 05:00 утра до 02:00 ночи.

Для приоритетного проезда городского транспорта в районе Выхино - Жулебино временно изменится схема движения. Ограничения будут действовать до 04:30 утра 26 мая, информация о них опубликована на Едином транспортном портале, а также передана в навигационные сервисы.

Филевская линия

25 и 26 мая будет остановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская". Станция "Киевская" будет открыта для проезда по Кольцевой линии и пересадки на Арбатско-Покровскую, а также на Филевскую линию для движения до станций "Александровский сад" или "Международная". Станция "Кунцевская" будет открыта для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.

"Помимо ремонта платформ и вестибюлей станций, который проводят в рамках реконструкции Филевской линии, метрополитену необходимо обновить путевую инфраструктуру, смонтировать шумозащитные экраны, переложить инженерные сети. Сделать это без приостановки движения поездов невозможно", - добавили в пресс-службе.

На время закрытия участка для горожан организуют компенсационные автобусы по маршрутам КМ1 и КМ2. На линии будут работать более 50 низкопольных автобусов. Автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".

Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 утра до 02:00 ночи. Интервал движения составит не более 2 минут.

С 25 мая до 4:30 27 мая 2019 в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Информация об ограничениях опубликована на Едином транспортном портале.