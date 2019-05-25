Закрытый участок фиолетовой ветки московского метро планируют открыть вечером 25 мая

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро, закрытый для пассажиров на сутки для подготовки к запуску участка новой Некрасовской линии, планируют открыть в ближайшие часы. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Мы перекрыли участок Таганско-Краснопресненской ветки, потому что готовимся полностью запустить в эксплуатацию участок Некрасовской ветки от станции "Некрасовка" до "Косино". Работы идут с опережением графика, и мы сегодня к вечеру планируем открыть эту ветку", - сказал он.

Ранее планировалось, что в обычном режиме станции возобновят работу в 05:30 утра воскресенья, 26 мая.

В субботу, 25 мая, для пассажиров закрыты станции Таганско-Краснопресненской линии "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Ограничения необходимы для пoдготовки к открытию участка новой ветки. Поезда по Таганско-Краснопресненской линии курсируют только между станциями "Планерная" и "Выхино".

На время закрытия пассажиры смогут пользоваться бесплатными автобусами КМ. Они курсируют между станциями "Выхино" и "Котельники" с остановками у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".