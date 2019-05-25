Спасатели подняли из воды двух мужчин, перевернувшихся в резиновой лодке на Москве-реке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спасатели вытащили на берег из Москвы-реки двух мужчин из перевернувшейся резиновой лодки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции Кировская заметил, что двое мужчин перевернулись на резиновой лодке. Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы подняли их с поверхности воды, доставили на станцию и оказали первую помощь", - сказал собеседник агентства.

Спасенными оказались жители Москвы 1991 и 1995 годов рождения. После оказания первой помощи они отправлены домой.