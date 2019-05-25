Спасатели проверяют данные о хлопке и возгорании на территории стройкомбината в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Столичные спасатели проверяют информацию о хлопке и возгорании на площади 10 кв. м на территории домостроительного комбината на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступила информация от заявителя о том, что на территории стройкомбината по адресу: проезд Стройкомбината, дом 1, произошел хлопок неизвестного происхождения", - сказал собеседник агентства.

Со слов заявителя, после хлопка произошло возгорание в цехе на площади 10 кв. м. На территории стройкомбината находится 200-л емкость с нефтепродуктами а также могут находиться баллоны с сжатым воздухом. На место следуют пожарно-спасательные подразделения.