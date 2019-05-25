МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 700 учителей стали обладателями грантов московского правительства за создание интерактивных курсов для "Московской электронной школы" (МЭШ). Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Почти 700 учителей получили гранты правительства Москвы за создание интерактивных курсов для "Московской электронной школы", - написал градоначальник в своем Twitter. По его словам, шесть педагогов, чьи уроки являются самыми популярными, получили гранты "уже в шестой раз".

В 2016 году правительство Москвы начало реализацию проекта "Московская электронная школа". Он подразумевает создание качественно новой образовательной платформы с полноценным учебно-методическим контентом и максимально широкими возможностями для учителей, учеников и родителей.

Инфраструктуру проекта составили более 48 тыс. точек высокоскоростного доступа Wi-Fi и свыше 21 тыс. интерактивных панелей, которыми были оборудованы более 1,4 тыс. школьных зданий. Свыше 43 тыс. московских учителей были обеспечены персональными ноутбуками. С начала 2018-2019 учебного года размещенные в МЭШ электронные сценарии уроков использовали 6,9 млн раз.