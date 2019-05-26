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В Москве один из выходов станции метро "Орехово" перекрыт из-за подозрительного предмета

На месте работают сотрудники полиции и кинологи

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Один из выходов станции метро "Орехово" в Москве перекрыт из-за обнаруженной там бесхозной сумки, на месте работает полиция. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один из вестибюлей станции метро "Орехово" перекрыт из-за найденной бесхозной сумки. На месте работают сотрудники полиции и кинологи", - сказал собеседник агентства, добавив, что оцеплена часть северного вестибюля и платформы, вход в метро осуществляется через южный вестибюль. Метро работает в штатном режиме.

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Россия
Подозрительный предмет на станции метро "Орехово" в Москве оказался безопасным
Ранее сообщалось, что один из вестибюлей закрыт из-за подозрительной сумки
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