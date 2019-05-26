Ряд станций метро в Москве работают в усиленном режиме из-за футбольных матчей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Службы станций столичного метро, расположенные рядом со стадионами "ВТБ Арена", "ВЭБ Арена" и "РЖД Арена", переведены на усиленный режим работы в связи с проведением в воскресенье заключительных матчей 30-го тура футбольной Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

"Сегодня в 14:00 сразу три матча Российской премьер-лиги на стадионах "Локомотив", "Динамо" и ЦСКА. Мы уже перешли в усиленный режим на близлежащих станциях", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена, в частности, усилена работа кассовых окон, на станции выведены представители Центра организации мобильности пассажиров для помощи в передвижении в случае необходимости.

Пассажирам посоветовали покупать билеты на метро заранее для экономии времени после окончания матчей. "Вы также можете оплатить проезд картой прямо на турникете", - отмечается в сообщении. В пресс-службе пояснили, что турникеты, поддерживающие бесконтактную оплату, помечены специальными стикерами.

Уточняется, что до домашнего стадиона "Динамо" - "ВТБ Арена" - удобнее добираться со станций "Динамо", "Петровский парк" и "Белорусская". До "РЖД Арены" - со станции метро "Черкизовская", или станции МЦК "Локомотив". До домашнего стадиона ЦСКА "ВЭБ Арена" болельщикам посоветовали добираться с метро "ЦСКА", "Сокол", "Полежаевская" или с МЦК "Зорге".

Как сообщалось, в воскресенье состоятся восемь матчей заключительного, 30-го тура чемпионата России по футболу. Сразу три матча пройдут в Москве: "Локомотив" - "Уфа", ЦСКА - "Крылья Советов" и "Динамо" - "Арсенал".