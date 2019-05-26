Около 90 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в основной период в Москве

"Всего на сдачу ГИА-11 (государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования) в основной период в Москве зарегистрировались около 90 тыс. человек. Из них примерно 61 тыс. - выпускники этого года, свыше 10 тыс. - выпускники прошлых лет, около 17 тыс. - ученики, которые завершили освоение отдельных предметов (10-й класс)", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. человек зарегистрировались в столице на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в основной период, который начался в понедельник. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

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Также экзамены будут сдавать свыше 2 тыс. студентов колледжей и техникумов, около 70 учеников иностранных образовательных организаций и более 50 выпускников, не сдавших ЕГЭ в 2018 году.

Всего в Москве будут работать более 330 пунктов проведения экзаменов, оснащенных камерами видеонаблюдения.

Выпускники могут выбрать для сдачи либо базовый, либо профильный уровень ЕГЭ по математике, оба варианта выбрать нельзя. Это стало одним из нововведений этого года. Базовую математику выбрали около 33 тыс. выпускников, профильную - более 36 тыс. Экзамены по математике пройдут 29 мая. Кроме того, в этом году впервые можно будет сдать ЕГЭ по китайскому языку. Ранее сообщалось, что на него в Москве зарегистрировались около 150 человек.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит в России с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.