Власти Москвы нашли инвестора для реставрации здания конторы Фряновской мануфактуры

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы разыграли на торгах право льготной аренды здания конторы Фряновской шерстопрядильной мануфактуры на Воронцовской улице на 49 лет по программе "рубль за квадратный метр", сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"В ходе торгов стартовая цена выросла на 15% и составила 9,7 млн рублей. У победителя есть пять лет на проведение ремонтно-восстановительных работ и приспособление здания под современное использование. После этого ставка аренды будет пересмотрена и составит 1 рубль за квадратный метр в год", - процитировали в сообщении руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

Контора находится по адресу Воронцовская улица, дом 19А, строение 2. Это одноэтажное здание 1917 года занимает 1 тыс. кв. м. Оно является объектом культурного наследия регионального назначения: там находилось правление Фряновской мануфактуры.

По данным пресс-службы департамента, хозяин предприятия Василий Иванович Залогин был крестьянином, он смог выкупить себя у помещика и после этого организовать шелкоткацкую фабрику. Порядка 400 рабочих на ней делали платки, бархат, узорчатые материи и блестящий сатен-тюрк (плотный одноцветный атлас). У Фряновской мануфактуры было представительство во Франции.

Право льготной аренды конторы получила входящая в инвестиционно-строительный холдинг компания ООО "Галакс Траст". Представитель этого предприятия сообщил департаменту, что функциональное назначение здания после реконструкции еще не определено.

Программа "1 рубль за квадратный метр" разработана для того, чтобы привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Объекты выставляются на открытые торги, а победитель должен в течение пяти лет восстановить исторический облик здания. Затем стоимость аренды снижают до 1 рубля за кв. м в год на срок до 49 лет.