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Синоптики прогнозируют спад жары в Москве 1-2 июня

В первые летние выходные дневная температура понизится примерно на шесть-семь градусов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жаркая погода, которая ожидается в Москве 29-31 мая, понизится на шесть-семь градусов 1-2 июня, в первые летние выходные. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если в конце мая мы прогнозируем примерно 28-30 градусов, то 1-2 июня температура понизится примерно на пять градусов ночью и на шесть-семь градусов днем. Вероятны осадки", - сказал он, добавив, что период дождливой погоды в Москве начнется со второй половины дня 30 мая.

По данным Гидрометцентра, ночные температуры в ночь на 29 и 30 мая составят 16-19 градусов, осадков до 30 мая не ожидается.

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