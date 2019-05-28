Синоптики прогнозируют спад жары в Москве 1-2 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Жаркая погода, которая ожидается в Москве 29-31 мая, понизится на шесть-семь градусов 1-2 июня, в первые летние выходные. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если в конце мая мы прогнозируем примерно 28-30 градусов, то 1-2 июня температура понизится примерно на пять градусов ночью и на шесть-семь градусов днем. Вероятны осадки", - сказал он, добавив, что период дождливой погоды в Москве начнется со второй половины дня 30 мая.

По данным Гидрометцентра, ночные температуры в ночь на 29 и 30 мая составят 16-19 градусов, осадков до 30 мая не ожидается.