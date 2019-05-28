День защиты детей отметят в 19 парках Москвы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, пройдут 1 июня в 19 столичных парках. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В 19 парках столичного департамента культуры подготовили праздничную программу к Международному дню защиты детей. 1 июня в городских зонах отдыха организуют яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познавательные лекции и спортивные игры, принять участие в которых смогут все желающие", - говорится в сообщении.

К примеру, научные эксперименты и химические опыты будут проводить в Петровском парке. В парке "Митино" посетителям предлагают сыграть в хоккей в больших надувных костюмах и принять участие в забеге в лаптях. На территории парка "Зарядье" профессиональные художники проведут для гостей мастер-класс по росписи футболок акриловыми красками. А в парке "Фили" пройдет конкурс самых необычных карнавальных костюмов, принять участие в котором смогут как дети, так и взрослые.

С подробным расписанием праздничной программы можно ознакомиться на сайтах городских парков и в разделе "Афиша" на портале столичной мэрии.

Международный день защиты детей отмечают ежегодно 1 июня более 60 стран мира. Праздник был установлен 22 ноября 1949 года на московском съезде Международной демократической федерации женщин. Основная цель Дня защиты детей - информирование общества о необходимости защиты прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на защиту от эксплуатации и физического и психологического насилия, на образование, отдых и досуг.