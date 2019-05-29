Мотоциклистам в Москве не разрешат ездить по выделенным полосам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московские власти не намерены разрешать проезд по выделенным полосам на мотоцикле из соображений безопасности, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва", пояснив, что такой вывод был сделан в результате эксперимента.

"Мы проводили эксперимент с профессиональными мотоциклистами, скорой помощью, МЧС. Тестировали возможность проезда по выделенным полосам на мотоцикле. К сожалению, наши тесты показали небезопасность для самих мотоциклистов езды на мотоцикле по выделенным полосам", - сказал он.

По словам заммэра, риск ДТП, в частности, сопряжен с большим радиусом разворота и отъезда с остановочного пункта длинных автобусов, имеющих "гармошку" для большей вместимости.

Москва является самым крупным городом в России по количеству выделенных полос. Как сообщалось, их протяженность в столице достигла 334 км. Ранее Ликсутов заявлял, что программа развития выделенных полос в Москве в 2019 году будет продолжена.