В Москве сотрудники Росгвардии вернули домой потерявшегося ребенка

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли потерявшуюся в Москве четырехлетнюю девочку и вернули ее родителям. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба столичного Главного управления Росгвардии.

"Информация о потерявшемся ребенке поступила экипажам групп задержания вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве накануне вечером. На Старой Басманной улице сотрудники вневедомственной охраны, обратили внимание на девочку, которая подходила под описание потерявшегося ребенка. Малышка перебегала проезжую часть без сопровождения взрослых. Благодаря действиям сотрудников Росгвардии четырехлетняя девочка передана родителям", - сказал представитель пресс-службы.

Ребенок потерялся вечером в одном из столичных парков в центре Москвы. Во время прогулки девочка заигралась и не заметила, как оказалась одна в незнакомом месте. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.