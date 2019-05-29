Купаться в Москве можно будет уже в последних числах мая

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Температура воды в водоемах столицы и Москве-реке в ближайшие несколько дней повысится до 20-21 градуса из-за установившейся жаркой погоды, что позволит жителям Москвы искупаться, сообщил ТАСС в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура Москвы-реки сейчас 19 градусов, можно прогнозировать, что в ближайшие несколько дней она повысится до 20. Связано это с очень высокой температурой [воздуха] как днем, так и ночью, поэтому не будет периодов охлаждения <…> На мой взгляд, для взрослого человека такая температура достаточно комфортная, но тут каждый определяет по-своему", - сказал он.

В водоемах, где вода не проточная, температура еще выше - до плюс 21 градуса, добавил Вильфанд, отметив, что в этом году сезон с температурой воды выше 20 градусов наступил довольно рано.