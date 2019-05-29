Бесплатную воду начали раздавать на 28 станциях метро и МЦК из-за жары в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) и столичного метрополитена могут получить бесплатную питьевую воду, которую начали раздавать на 28 станциях в связи с жаркой погодой в столице. Об этом в среду сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.

"На 28 станциях метро и МЦК раздают воду", - говорится в сообщении.

Ранее в среду пресс-служба столичного главка МЧС РФ распространила экстренное предупреждение в связи с сильной жарой. По прогнозам синоптиков, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 31 градуса. В связи с этим МЧС России рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.