Белых медведей из Московского зоопарка кормят "мороженым" из-за жары

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специальное мороженое, представляющее собой корм внутри льда, начали давать белым медведям в Московском зоопарке из-за жаркой погоды. Об этом сообщила в среду пресс-служба зоопарка.

"В жару некоторые изменения происходят с рационами животных. У многих обитателей зоопарка увеличивается число кормлений, а размер порций уменьшается, чтобы корм не испортился на жаре, а сразу съедался животным. Также некоторые животные, например, белые медведи, получают своеобразное "мороженое" - корм, помещенный внутри куска льда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у белых медведей в жару в вольере есть снежный сугроб, кроме того, они плавают в бассейне с холодной водой.

В пресс-службе зоопарка добавили, что в жаркие дни контроль за животными усилен, у каждого есть доступ к свежей воде и кормам, в вольерах предусмотрена зона тени и специальное прохладное укрытие. Для животных Африки и тундры установлены разбрызгиватели.

Азиатские слоны хорошо переносят жару, они купаются, а затем валяются в песке, благодаря чему на их коже образуется своеобразная корка, поддерживающая теплообмен. В особенно жаркую погоду им предоставляют дополнительный прохладный душ. А рыси, дальневосточный леопард, пума, снежный барс, манул и другие кошачьи пережидают жаркое время в специальных укрытиях.