Международный фестиваль "Интермузей" открывается в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие XXI Международного фестиваля "Интермузей", который объединит более 400 музеев из России и других стран, состоится в четверг в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Тема фестиваля - "Диалог профессионалов".

"В этом году акцент делается на деловой программе фестиваля. В течение четырех дней фестиваля российские и зарубежные специалисты смогут обсудить вопросы и перспективы развития музейной отрасли. Встретиться и пообщаться с коллегами можно будет на открытых дискуссионных площадках, конференциях, круглых столах, а также в пространствах, созданных специально для отдыха и общения", - сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Основу экспозиции составят презентации передовых музейных проектов федеральных музеев, среди которых музейные комплексы в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Кемерове, а также Музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества, Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области, музейный квартал в Феодосии, Музей Рерихов на ВДНХ, передвижной выставочный проект "Сокровища музеев России" и другие.

Регионы-партнеры

Традиционно в фестивале участвуют регионы-партнеры. В этом году это Москва, Московская область и Республика Коми. В пресс-службе уточнили, что на объединенном стенде Москвы будет представлено 40 федеральных, городских и частных музеев столицы.

"Третий год подряд регионом-партнером становится Московская область, которая представит в своей экспозиции 12 подмосковных музеев. Стенд Республики Коми, впервые выступающей в статусе региона-партнера, объединит шесть музеев этого региона. На всех стендах пройдут многочисленные деловые и культурные мероприятия, презентации и мастер-классы", - добавили в пресс-службе.

Также на 10 стендах посетители увидят экспозиции 30 зарубежных музеев. В фестивале примут участие представители Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, а также Абхазии и Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Отдельный стенд получил партнер фестиваля - Форум славянских культур.

Фестивальная программа и Год театра

В программе - сотни деловых, культурных и детских мероприятий. Впервые из пяти конференц-залов, где пройдут мероприятия деловой программы, будет организована онлайн-трансляция - на сайте фестиваля, портале "Культура.рф", а также в социальной сети "Одноклассники".

Юных гостей фестиваля ждут художественные и научно-просветительские мастер-классы, исторические квесты, интеллектуальные баттлы, игры и кукольные постановки, исследования и эксперименты, а также инклюзивные программы. Дети смогут создать своими руками эскизы театральных костюмов и произведения в различных техниках: ассамбляж, коллаж, эбру. Они также смогут примерить античную театральную маску и поучаствовать в интеллектуальных играх, посвященных истории России.

Впервые на территории "Интермузея" в Год театра будет организована театральная площадка. "Программа постановок разработана с учетом возможности показа в музейных залах. Спектакли для детей и взрослых представят Мастерская Брусникина, театральный проект "Открытая сцена" и многие детские театральные коллективы", - отметили в пресс-службе.

Традиционно в рамках фестиваля проходит музейный конкурс. В этом году на четыре главные номинации было подано 336 проектов. В финал прошло 14 проектов от 20 музеев. Защита проектов состоится на открытом заседании жюри, которое пройдет в лектории Государственного исторического музея 1 июня. Жюри конкурсной программы возглавляет генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая.

Четырехметровый носорог и древо театра

Разнообразные программы для детей и взрослых подготовили музеи-участники "Интермузея". Так, на выставке будут представлены арт-объекты из Бахрушинского музея: четырехметровый носорог, пятиметровое "древо театра" и платье с трехметровым шлейфом. "Носорог - декорация из оперы современного российского композитора Александра Вустина "Влюбленный дьявол", он создан из 18 тыс. пластиковых пробок", - сказали ТАСС в музее.

Музей Победы откроет на фестивале тематическую фотозону, посвященную Великой Отечественной войне. Гости мероприятия смогут сфотографироваться в военном антураже в форме красноармейцев. Посетителям предложат посидеть за рулем или в коляске мотоцикла 1940-х годов, оборудованного макетом пулемета "Максим". Гостей также ждет виртуальное путешествие по залам и экспозициям Музея Победы, которое можно совершить с помощью очков виртуальной реальности.

Музеи Московского Кремля на своем стенде представят региональные проекты, в их числе "Покровители мореплавателей, небесные и земные" в Музее Мирового океана (Калининград) и "Московский Кремль - символ России" в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

О фестивале

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Авторами идеи стали главный редактор журнала "Мир музея" Юрий Пищулин и деятель культуры Татьяна Кибальчич. Первый фестиваль проходил под девизом "Музеи - третьему тысячелетию" и собрал 178 организаций в "Экспоцентре". За эти годы "Интермузей" проходил на ВВЦ (ВДНХ), в Центральном доме художника, в "Манеже", а в 2002 году - в Санкт-Петербурге.

В 2018 году фестиваль проходил на ВДНХ 31 мая - 3 июня, его посетили почти 48 тыс. человек. В 2019 году "Интермузей" вновь вернулся в "Манеж".

Генеральным медиапартнером "Интермузея" выступает информационное агентство ТАСС.