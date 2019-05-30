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Предметы из усадьбы князя Голицына обнаружены на севере Москвы

Специалисты датируют находки концом XVII века

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Южном Медведково предметы из усадьбы русского князя Василия Голицына, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Часть декора фасада главного дома дворянской усадьбы, фрагменты рельефных печных изразцов, а также осколки глиняной и стеклянной посуды обнаружили археологи во время работ по благоустройству территории у реки Яузы в районе Южное Медведково. Специалисты датируют находки концом XVII века. До 1689 года усадьбой владел фаворит царевны Софьи Алексеевны - князь Василий Голицын, а следующим ее хозяином стал дядя царя Петра I Федор Нарышкин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работ также найдены предметы, датированные серединой ХХ века: фрагмент бетонной скульптуры, изображающей космонавта, а также расписная фарфоровая чернильница-непроливайка. Все найденные артефакты после тщательного изучения будут переданы в музеи Москвы.

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