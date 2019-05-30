Судоходство на канале им. Москвы в районе Тушинского тоннеля планируют возобновить 10 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Возобновление судоходства на канале им. Москвы на участке между шлюзами № 7 и № 8 в районе Тушинского тоннеля запланировано ориентировочно на 10 июня, сообщил в четверг журналистам руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

Автомобильный тоннель в столичном районе Тушино затопило 10 января 2019 года. Участок канала между шлюзами осушили, вода перестала поступать в тоннель, и к вечеру того же дня движение автомобилей по основному ходу восстановили. Ремонт дамбы канала рассчитывали завершить в июне 2019 года.

"10 июня планируем начать судоходство. Заполнять (участок водой - прим. ТАСС) планируем начать 3 июня", - сказал он.