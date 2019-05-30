Мобильные поликлиники будут работать в парках Москвы этим летом

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Временные павильоны, в которых москвичи смогут проверить здоровье и сдать медицинские анализы, будут работать в парках столицы летом текущего года. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Москва начинает новый масштабный проект "Здоровая Москва", посвященный здоровому образу жизни. В течение всего лета в более чем 40 парках москвичи смогут бесплатно проверить свое здоровье, пройти различные медицинские обследования", - сказал он.

По его словам, 30% москвичей за последний год вообще не приходили в поликлиники. "Если москвичи не приходят к нам, мы сами придем к ним. В летние месяцы москвичей много в парках и скверах. Приглашаем вас посетить и посмотреть, как все устроено. Мы уверены, вам понравится", - добавил Хрипун.

В рамках проекта в парках будут устанавливаться временные павильоны, оборудованные кондиционерами и различным медицинским оборудованием. В мобильных поликлиниках горожан будут принимать врачи различного профиля. Приемы будут проводиться с 08:00 до 23:00 мск.

Результаты обследований будут сразу вноситься в электронную карту. При необходимости дополнительных обследований записаться в поликлинику на прием к узким специалистам можно будет прямо в павильоне. Первые восемь павильонов "Здоровая Москва" начнут работу уже 3 июня. Это павильоны в Перовском парке, парке у прудов "Радуга", зоне отдыха "Мещерское", зоне отдыха "Площадь Юности", сквере имени Полетаева, сквере у станции метро "Люблино", парке имени 850-летия Москвы, парке "Печатники".

Чтобы пройти обследование, необходим документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС. Прикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне.

В новость были внесены изменения (15:07 время мск) — добавлена информация после 4-го абзаца.