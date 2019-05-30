Людям с инвалидностью разрешат погладить питомцев Московского зоопарка в День защиты детей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский зоопарк подготовил праздничную программу ко Дню защиты детей. 1 июня люди с ограниченными возможностями здоровья смогут погладить и подержать на руках некоторых питомцев зоопарка, сообщила в четверг пресс-служба зоосада.

"С 11:00 до 16:00 в образовательном центре будет проходить специальная программа "Один день в зоопарке" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Юные посетители и их родители смогут познакомиться с зоопарком и его обитателями, а некоторых животных можно будет погладить и даже подержать в руках", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с 11:00 до 15:30 гости зоопарка смогут принять участие в художественных и спортивных мастер-классах, которые будут проходить на "Кругу катания" на старой территории зоопарка.

В 11:00 начнется концерт на площадке у павильона "Дом птиц". Ожидаются тематические экскурсии, которые будут отправляться от главного входа в зоопарк в 11:00, 13:00 и 15:00. Чтобы принять участие в экскурсиях, необходимо приобрести билет в кассах зоопарка или в сувенирном киоске.

Участие в других мероприятиях, которые пройдут в рамках праздника в зоопарке, будет бесплатным. Вход на территорию зоосада будет осуществляться по билетам.