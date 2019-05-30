Балетно-футбольная дискотека с участием Цискаридзе и Акинфеева пройдет на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Дискотека, посвященная одновременно футболу и балету, пройдет в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы" на ВДНХ в Москве 1 июня. Гостями праздника станут Николай Цискаридзе, Игорь Акинфеев и Дмитрий Губерниев, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

"С 21:45 до 23:00 приглашаем пообщаться, потанцевать и просто отлично провести время на площади Дружбы Народов. За классную музыку отвечает DJ Грув. Тема вечеринки - "ФутБалет" - объединяет главные события прошлого и нынешнего лета, те, что затронули и вдохновили всех без исключения: чемпионат мира по футболу и фестиваль "Мировые балетные каникулы" - футбол и балет. А специальными гостями на ней станут легенда российского балета Николай Цискаридзе, капитан сборной России на ЧМ-2018, звездный футболист Игорь Акинфеев и прославленный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев", - говорится в сообщении.

В мероприятии также примут участие танцевальные коллективы Московского творческого объединения "Сириус", чирлидеры и артисты в образах футболистов и балерин. Вход бесплатный.

Фестиваль "Мировые балетные каникулы" пройдет на ВДНХ с 31 мая по 2 июня. В рамках него для посетителей проведут 150 часов танцевальных мастер-классов, они будут идти в режиме нон-стоп на семи сценах у фонтана "Дружба народов".