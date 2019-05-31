Дождливая погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, местами гроза и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 24-26 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 31 мая объявлен желтый уровень опасности. Кроме того, синоптики предупреждают о риске природных пожаров. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 23-28 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.