Маршрут по мистическим местам столицы появился на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Новый маршрут, который посвящен городским тайнам и легендам, появился на портале "Узнай Москву", сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Маршрут разработали ко Дню защиты детей. Его авторами стала команда учащихся школы №1575 <...> Во время прогулки можно узнать о секретах станции метро "Маяковская", о том, почему район Патриарших прудов раньше имел дурную славу, а также о том, почему два памятника Николаю Гоголю оказались рядом", - говорится в сообщении.

Прогулка начинается на станции метро "Маяковская" и завершается на Гоголевском бульваре. Отметки на интерактивной карте дополнены не только текстовым описанием, но и современными и историческими фотографиями. На некоторых точках доступен аудиогид. На экскурсию можно отправиться самостоятельно, используя официальный портал или мобильное приложение.

"Узнай Мoскву" - совместный проект департамента oбразования и науки, департамента культуры и департамента информационных технологий, департамента культурного наследия Москвы. Интерактивные гиды пo достопримечательностям гoрoда сoдержат oписания бoлее 1,7 тыс. зданий и сooружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.