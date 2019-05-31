Реконструкцию развязки МКАД - Бесединское шоссе могут завершить уже в 2019 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы может быть завершена досрочно, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин при осмотре хода работ.

По договору реконструкция развязки должна была завершиться в октябре 2020 года. Собянин же отметил, что видит возможности для того, чтобы сдать объект в ноябре 2019 года.

"Давайте будем придерживаться этого нового срока", - добавил мэр, обращаясь к подрядчику.

По его информации, пропускная способность Бесединской развязки после реконструкции увеличится в три раза. "Движение на МКАД на этом участке увеличится на 14%", - пояснил руководитель города.

Собянин подчеркнул, что реконструкция объекта улучшит транспортную доступность московских районов Марьино, Зябликово, Братеево, а также Беседы, в которых проживает 500 тыс. человек. "Бесединская развязка на МКАД - не лучшее место для автомобилистов - дачные пробки, поэтому приняли решение по просьбе жителей реконструировать ее, сделать современной", - напомнил Собянин.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что всего в ходе реконструкции Бесединской развязки будет построено 5,3 км дорог. Для удобства пешеходов планируется открыть надземный переход через МКАД в районе ТЦ "Южные ворота". В рамках благоустройства прилегающей территории будет устроено 4,6 га газонов, высажено 100 ясеней и около 1,8 тыс. кустарников.

Генеральный проектировщик объекта - ООО "Горкапстрой". Генподрядчик - ООО фирма "Гера".