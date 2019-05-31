Собянин назвал самые аварийные участки МКАД

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Шесть самых аварийных участков МКАД сделают в этом году более безопасными: 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают ПДД в районе 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км МКАД. В этом году планируем сделать эти участки более безопасными, для чего обустроим рубежи самоконтроля дистанции, нанесем шумовые полосы и горизонтальную разметку, установим дополнительные комплексы фото- и видеофиксации, усилим информирование водителей. Надеюсь, аварий на МКАД после этого станет меньше", - написал мэр.

По словам Собянина, на МКАД ежедневно выезжают около 1,36 млн машин. Чтобы улучшить траффик на этой трассе, предстоит построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу, напомнил мэр. Он добавил, что сейчас строятся или проектируются семь развязок МКАД с городскими магистралями: улицей Генерала Дорохова, Волоколамским шоссе, Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, Бесединским шоссе, улицей Верхние Поля и Липецкой улицей.