"Комнаты прохлады" заработали в центрах социального обслуживания в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Комнаты прохлады", где москвичи могут отдохнуть от жары в комфортных температурных условиях, заработали во всех центрах социального обслуживания и их филиалах. Там можно посмотреть телевизор и поиграть в настольные игры, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента соцзащиты.

"Комнаты прохлады" это актовые залы, гостиные, столовые - помещения, где созданы все необходимые условия для досуга и отдыха москвичей: граждан старшего возраста и людей с инвалидностью, семей с детьми. В помещениях установлены кондиционеры, для посетителей есть кулеры с водой, организован досуг посетителей (просмотр ТВ, чтение, настольные игры и другие мероприятия). В настоящее время в городе Москве в 37 центрах социального обслуживания и 96 филиалах указанных учреждений у жителей имеется возможность посетить "комнаты прохлады", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что в течение суток "комнаты прохлады" могут принять свыше 9 тыс. человек. Они работают с 09:00 до 20:00 в понедельник-четверг, до 18:45 в пятницу и до 16:00 в субботу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, комнаты будут работать все лето.

Впервые "комнаты прохлады" открылись в московских центрах социального обслуживания летом 2010 года, когда в столице была аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха. Тогда дым от торфяных пожаров держался над столицей больше месяца.